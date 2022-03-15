Москва, 15 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Инфляция в РФ продолжит расти вне зависимости от того, насколько велика будет ключевая ставка Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Как ее (ключевую ставку — прим. ИА REGNUM) ни задирай, долларов в стране от этого больше не станет, — сказал Комолов. — А именно от количества долларов, оборачивающихся на валютном рынке, зависит цена большинства товаров в РФ. И в этом смысле наблюдается жесткий дефицит — поскольку подорваны торговые связи с внешним миром, заблокированы многие поставки российских товаров за рубеж. Поэтому растущий дефицит будет и дальше гнать цены вверх. Центральный банк РФ мог бы опустить курс доллара и укрепить рубль — у него для этого есть все возможности. Но те 115 рублей за доллар, которые есть сейчас, это в очередной раз отражает попытку государства компенсировать потери олигархов за рубежом».

При этом экономист подчеркнул, что снижения ключевой ставки точно не случится.

«Однако и повышение ключевой ставки проблемы не решит, так как слишком много ошибок было совершено в предшествующие десятилетия, чтобы с помощью тонкой настройки процентной ставки можно было бы преодолеть накопленные противоречия», — пояснил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал о том, какая инфляция ждет экономику РФ.