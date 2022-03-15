Минск, 15 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Требования официального Минска к России приняты, Белоруссия будет получать российские энергоносители по российским ценам. Об этом 15 марта в Минске заявил Александр Лукашенко во время выступления перед руководящим и оперативным составом органов госбезопасности, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

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После состоявшихся 11 марта в Кремле переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко прошли переговоры на уровне глав правительств Союзного государства России и Белоруссии. Рассказывая о достигнутых премьер-министрами договорённостях в развитие кремлёвской встречи, Лукашенко обратил внимание на два аспекта: поставки российского сырья по особым ценам и сбыт белорусской продукции на российском рынке.

«Вчера закончились переговоры делегаций России и Беларуси в развитие моей встречи с президентом Путиным. Я не стану детализировать, придет время — расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Белоруссия так же нужна России, как нужна нам огромная Россия», — сказал Лукашенко.

«Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации — то, что мы всегда требовали от России», — добавил он.

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Рассказывая о возможностях экспорта на ёмкий российский рынок, Лукашенко сказал: «И там будет востребовано все, что мы производим ‑ и легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим, на этом огромном рынке в России и Китае нужно будет».