Ханты-Мансийск, 15 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 15 марта госпитализировали 41 больного с COVID-19, 1128 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 296 новых случаев заражения коронавирусом, на 243 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 15 марта является Ханты-Мансийск — 69.

С начала пандемии в Югре к 15 марта насчитывается 202 876 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровел 187 231 пациент, 2467 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее).