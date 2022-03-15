Вашингтон, 15 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин намерен посетить Болгарию с рабочим визитом, в ходе которого он проведет консультации с первыми лицами болгарского государства. Об этом 15 марта сообщает софийская газета «Факты».

(cс) Spc. XaViera Masline Ллойд Остин

Согласно официальной информации, в ходе пребывания в Софии Л. Остин встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром страны Кирилом Петковым, а также депутатами болгарского Народного собрания (парламента). Как ожидается, глава американского оборонного ведомства предложит болгарской стороне новый план расширения сотрудничества Софии с Пентагоном.

Точная дата и другие детали указанного визита не разглашаются.

По некоторым данным, Болгария станет последней остановкой в «европейском турне» Л. Остина. Перед этим он совершит краткосрочные визиты в Чехию, Словакию и Румынию.