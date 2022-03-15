В Самарской области смягчили антиковидные ограничения
Самара, 15 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Антиковидные ограничения ослабили в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
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Соответствующее постановление 15 марта подписал глава региона Дмитрий Азаров.
Так, в Самарской области возобновляется действие социальных транспортных карт жителей региона старше 65-и лет.
Самоизоляция невакцинированных жителей в возрасте старше 60-и лет теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер.
В Самарской области разрешили работу без ограничений фитнес-центров, бассейнов, объектов спорта и физкультуры. Кроме этого, в регионе сняли ограничения по числу посетителей для отдельных объектов в сферах услуг, культуры, спорта, торговли и ЗАГСах.
Детям теперь можно посещать торговые центры и фуд-корты без взрослых, а также посещать цирки, кинотеатры и учреждения культуры.
В регионе отменили QR-коды. Возобновляется плановая первичная медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе диспансеризация и медосмотры.