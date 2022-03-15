Казань, 15 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В столице Татарии представителей малого и среднего бизнеса не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут рисков для здоровья и жизни горожан. О соответствующем решении городских властей 15 марта сообщает пресс-служба мэрии.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль

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Антикризисные меры вводились в Казани также в период пандемии и показали свою эффективность. Благодаря поддержке в 2020 году городские предприниматели сэкономили на штрафах около 91,5 млн рублей, в прошлом году — 117 млн рублей.

В мэрии заверили, что о возобновлении проверок предпринимателей проинформируют дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии кроме финансовых программ реализуют информационно-консультационную поддержку. За помощью могут обратиться как начинающие либо действующие предприниматели, а так и самозанятые.

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