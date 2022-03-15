Воронеж, 15 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Предупреждение по факту реализации сахара по высокой цене выдано Управлением Федеральной антимонопольной службы Воронежской области торговой сети «Европа», сообщили в пресс-службе воронежского УФАС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

В ходе мониторинга цен 11 марта сотрудники УФАС выявили, что в гипермаркете «Европа» розничная цена на сахар-песок составляет 80 рублей за килограмм, что на 15,6% выше средней цены в торговых сетях Воронежа.

«По итогам рейда ООО «Европа» (торговая сеть «Европа») выдано предупреждение о недопущении действий, которые могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства», — сообщили в УФАС, уточнив, что магазин должен привести цену на сахар в соответствие со средним показателем по Воронежу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области обратился к прокурору региона с просьбой провести проверки из-за увеличения цен на сахар рядом продавцов.