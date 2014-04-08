Петрозаводск, 15 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Военнослужащий из Республики Карелия погиб в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом 15 марта сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Vk.com/aparfenchikov Ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин.

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По его словам, при исполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Надвоицы Павел Самохин.

«Ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик, он с честью и до конца выполнил свой воинский долг. Искренние соболезнования родным и вечная память герою!», — сообщил глава республики.

Ранее стало известно о гибели других уроженцев Карелии — сержанта, старшего радиста разведбатальона Романа Грудова, 21-летнего военнослужащего Никиты Ерошкина и 19-летнего Кирилла Некрасова.