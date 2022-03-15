Уфа, 15 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Республиканский кадровый центр «Работа России» намерены создать в Башкирии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба администрации Смоленской области Центр занятости населения в Смоленске

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Вопросы создания центра и меры по снижению неформальной занятости населения в республике были рассмотрены на заседании правительства региона.

Сообщается, что Министерство труда России объявило о реализации первой очереди пилотного проекта по комплексной модернизации центров занятости населения в 15 регионах России на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов.

Целью проекта является создание управляющего кадрового центра Башкирии «Работа России».

Отмечается, что региональный центр занятости населения в Уфе будет включать в себя единую сеть модернизированных центров занятости населения, центры карьерного проектирования детей, молодежи и подростков, содействия предпринимательской деятельности и кадрового обеспечения инвестиционных проектов Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии решили создать центр импортозамещения и импортоснабжения.