Омск, 15 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали десять человек, сообщили ИА REGNUM 15 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

С начала пандемии в Омской области скончались уже 4017 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 712 человек.