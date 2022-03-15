Каракас, , 14:17 — REGNUM Высшее военное командование Венесуэлы усилило присутствие своих войск в приграничном с Колумбией районе Апуре. Об этом пишет Prensa Latina.

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Власти направили в Апуре подразделения быстрого реагирования.

Командующий Столичным стратегическим регионом Хавьер Маркано вместе с командующим Оперативной зоной интегральной обороны штата Миранда Йоханом Эрнандесом сообщили об усилении контингента для противостояния бандам.

«Мы направляем новый боевой контингент для продолжения побед над колумбийскими вооруженными террористами-наркоторговцами», — написал Эрнандес в Twitter.