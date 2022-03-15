Венесуэла усилила присутствие войск на границе с Колумбией
Каракас, 15 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Высшее военное командование Венесуэлы усилило присутствие своих войск в приграничном с Колумбией районе Апуре. Об этом пишет Prensa Latina.
Defense.gov
Армия Венесуэлы
Власти направили в Апуре подразделения быстрого реагирования.
Командующий Столичным стратегическим регионом Хавьер Маркано вместе с командующим Оперативной зоной интегральной обороны штата Миранда Йоханом Эрнандесом сообщили об усилении контингента для противостояния бандам.
«Мы направляем новый боевой контингент для продолжения побед над колумбийскими вооруженными террористами-наркоторговцами», — написал Эрнандес в Twitter.