Нур-Султан, , 14:16 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые перестановки в командовании вооружённых сил республики. Указы главы государства были обнародованы 15 марта.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он распорядился снять Мереке Кучекбаева с поста командующего десантно-штурмовыми войсками и назначить руководить войсками регионального командования «Юг». На его место был назначен Алмаз Джумакеев.

Стоит отметить, что Джумакеев уже был командующим десантно-штурмовыми войсками Казахстана с октября 2015 года по декабрь 2018 года. После этого его назначили начальником департамента боевой подготовки Генштаба.