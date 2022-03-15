Омск, 15 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 375 носителей коронавируса, выздоровели 712 человек, госпитализация потребовалась 122 ковид-пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в коронавирусном стационаре

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 198 614 случаев заражения коронавирусом, в списке выздоровевших — 188 471 фамилия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в регионе был выявлен 381 носитель коронавируса, выздоровели 308 человек.