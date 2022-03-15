Самарская область приняла танцевальную эстафету флешмоба «Россия_Мы»
Самара, 15 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Танцевальную эстафету флешмоба «Россия_Мы» приняла Самарская область. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Танцы
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«Мы — часть сильного и многонационального народа России. Мы поддерживаем военнослужащих, которые борются за мир и безопасность нашей страны. Многонациональная Самарская область — пример единения и дружбы народов!» — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что регион передает эстафету дальше, Пермскому краю и Челябинской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области не намерены тормозить реализацию национальных проектов.