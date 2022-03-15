Донецк, 15 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Казачий батальон подавил огневые точки националистических батальонов Украины в Донбассе. Кадры, предоставленные военкором, опубликовал Союз казаков-воинов России и зарубежья.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Операцию по подавлению огневых точек ВСУ успешно выполнили бойцы Русского казачьего полка. Бронетехника заняла позиции и начала вести огонь по противнику.

По словам казаков, все нацисты будут наказаны за свои злодеяния, которые они вели в Донбассе на протяжении восьми лет. Военнослужащие уверены, что проведут парад победы в Киеве после успешного завершения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации на Украине.