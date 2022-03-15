Москва, 15 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Трудные времена ожидают Запад не в связи с желанием отказаться от поставок нефти и газа из России, а в связи с отказом США и стран НАТО гарантировать России безопасность при расширении НАТО на восток. заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

«Можно ли заменить и на сколько поставку в Европу российского природного газа в ближайшие два-три года? Объем поставок российского газа в Евросоюз в 2021 году составил 155 млрд куб. м., из которых 140 трубопроводный газ, а 15 млрд куб. м. — СПГ. В совокупности это примерно 45% импорта энергоносителей в ЕС и 40% от общего потребления газа.

Наиболее вероятное направление замены газа из России — это азербайджанский газ в объеме 10 млрд куб. м. и наращивание поставок из Норвегии. Норвегия проинформировала ЕК, что добыча газа производится на пределе возможностей, а его увеличение требует серьезных инвестиций.

С учетом климатических особенностей страны это потребует существенных затрат и пока не предоставляется возможным. Возможности Азербайджана также ограничены, причем он сам зачастую просит Россию оказать помощь в поставках газа.

Второе направление замещения российского газа — увеличение импорта СПГ из США и АТР. Кроме перекраивания логистических маршрутов крупнейших поставщиков СПГ в АТР это потребует строительства европейских портовых терминалов, которые практически отсутствуют.

Ориентировочно на строительство терминалов потребуется два года. Это даст порядка 20 млрд куб м. газа. Опять же возникает вопрос цены. СПГ в два-три раза дороже трубопроводного газа. Можно добавить сюда еще гипотетический потенциал роста импорта газа из нероссийских источников.

В итоге получим 60 млрд куб. м. альтернативных поставок природного газа. Остается порядка 80 млрд. куб. м. российского газа, которые в ближайшие 2−3 года. заменить нечем. Теперь о замене поставок нефти и нефтепродуктов.

Если в США доля поставляемой нефти в 2021 году составляла порядка 7%, то для Европы она существенно выше и возможности для маневрирования здесь ограничены. Отказ от поставок российской нефти уже привел к двукратному росту цен на бензин и нефтепродукты в США.

Что касается Европы, то в целом в 2021 году доля российских поставок нефти составила 47% от европейского рынка. Это в физическом выражении 108,1 млн тонн на сумму порядка $50,9 млрд. Это не 7% как в США.

На сегодняшний день и ближайшие годы заменить ее нечем. Частично возможна замена только атомными станциями и ВИЭ (ветряная и альтернативная энергетика, приливные электростанции, биотехнология).

Для этого необходимо ускорить запуск новых проектов с учетом отставания отдельных стран в этом направлении и присвоить атомной энергетике статус «зеленой».

По оценкам экспертов, это будет эквивалентно замене 1 млрд куб. метров природного газа. Не густо. Возврат к использованию угля позволит заменить еще порядка 20 млрд куб. м. российского газа. Но не весь российский газ, поступающий в Европу.

Теперь о непосильных счетах за газ для домохозяйств. Здесь виновата не Россия, а ЕК, допустившая просчеты в организации европейского рынка природного газа и заблокировавшая «Северный поток — 2».

Не российские поставки трубопроводного газа, а американский СПГ опустошает карманы европейцев. Что касается углеводородной иглы, то доля поступлений от этих доходов в бюджет 2021 года не превысила 23%, в то время как доля ННЭ составила 26%.

Действительно, Запад ждут трудные времена при переходе к «зеленой энергетике» при отказе от российских энергоносителей.

Однако этот отказ не должен быть политическим, а должен строиться на экономической целесообразности диверсификации источников получения энергии в условиях достижения углеродной нейтральности.

Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов и выполняла взятые на себя обязательства.

Даже сейчас в условиях обострения геополитической ситуации все газопроводы и ГТС Украины поставляют российский газ европейским потребителям. Россия открыта для взаимодействия в новой реальности», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, у стран Запада будут трудные времена из-за отказа от энергоносителей из России и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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