Красноярск, 15 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Ещё 25 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 295 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 523 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3815 человек.