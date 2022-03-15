В Башкирии сообщили о ситуации с поставкой лекарств в аптеки региона
Уфа, 15 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Весь перечень жизненно важных лекарств, а это свыше 800 наименований, присутствует в Башкирии. Об этом 15 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в минздраве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
Он подчеркнул, что сотрудники министерства здравоохранения ежедневно ведут мониторинг ситуации.
«В настоящее время нет отказов от наших партнеров, поставщиков в поставке лекарственных препаратов. Все контракты обеспечиваются в полном объеме. Дефицита лекарств нет. Необходимые запасы лекарственных препаратов имеются», — заявил Забелин.
Министр напомнил, что у лекарств есть срок годности, поэтому не нужно закупать их впрок и поддаваться панике.