Красноярск, 15 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 523 носителя коронавируса, выздоровели 3815 человек. Госпитализация потребовалась 166 ковид-пациентам, сообщили ИА REGNUM 15 марта в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 354 000 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 330 360 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в крае был подтверждён 471 случай заражения коронавирусом, выздоровели 3926 человек.