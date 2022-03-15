Кабул, , 13:37 — REGNUM Фотографии, полученные Afghanistan International, показывают, что бывший министр иностранных дел Ханиф Атмар посетил Италию несколько дней назад. С 6 по 11 марта он проживал в пятизвездочном отеле за 3428 евро. Проверка документов показывает, что деньги были выплачены из государственного бюджета Афганистана.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Также, согласно документальной информации, полученной из посольства Афганистана в Италии, Халид Ахмад Закария (Сардар Мохаммадзай), посол предыдущего правительства, в сговоре с Ханифом Атмаром изъял более 45 000 евро из бюджета посольства.

В то же время сообщается, что дипломаты посольства в последние месяцы не получали зарплаты.

В настоящее время неизвестна цель его поездки в Италию, но сообщается, что он встречался с несколькими сотрудниками афганского посольства в Риме.

Посольство Афганистана в Риме не ответило на звонки Afghanistan International о нецелевом использовании государственных средств.