Ульяновск, 15 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется примерно на одном уровне количество вылечившихся от ковида пациентов. При этом ежедневно продолжает расти число летальных исходов. Это следует из данных оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 15 марта, в регионе от ковида и осложнений после болезни умерли ещё три человека. Всего с начала пандемии в Ульяновской области скончались 4472 пациента с коронавирусом, смертность составила 2,4%.

При этом каждые сутки вылечиваются от ковида не менее 1 тыс. человек, в том числе 14 марта выписан 1481 человек. В целом в области COVID-19 переболели 171 855 человек, доля выздоровевших составила почти 92%.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновске 14 марта официально подтверждено 110 419 случаев заражения коронавирусом. В течение недели отмечается снижение заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего лабораторно выявлено 186 860 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 694.