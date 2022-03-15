В Липецкой области за сутки госпитализированы 60 ковид-пациентов
Липецк, 15 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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15 марта выявлено 408 новых случаев заражения коронавирусом — на 95 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 137 тыс. 343 случая заражения.
За весь период наблюдения 124 тыс. 416 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 988 — за последние сутки.
За весь период скончались 3410 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.