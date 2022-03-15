Москва, 15 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует поговорить по телефону с Сердаром Бердымухамедовым, победившим на выборах президента Туркмении. Об этом 15 марта сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Планируется. Сегодня будет разговор с Туркменистаном. Мы ожидаем», — сказал Песков.

На вопрос, планирует ли Путин пригласить Бердымухамедова в Россию, Песков ответил, что об этом будет сообщено по итогам телефонного разговора.

12 марта прошло голосование на досрочных выборах президента Туркмении. Победил Сердар Бердымухамедов, сын действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Он набрал 72,97% голосов.

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