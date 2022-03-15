Москва, 15 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Ускорив медвежью коррекцию от долгосрочных максимумов, нефть марки Brent дошла до отметки $105 за баррель на торгах 14 марта. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Frank K Аляска. Нефтепровод

«Давление продавцов сохраняется и сегодня, отправив котировки к психологической отметке $100 впервые за последние две недели.

В процессе обвала нефть утратила 20-дневную скользящую среднюю, что служи дополнительным негативным сигналом для краткосрочной технической картины рынка черного золота.

Одним из факторов давления, помимо технических предпосылок, служат продолжающиеся переговоры России и Украины, которые теперь проходят в формате видеоконференций.

Сегодня, 15 марта, должен состояться очередной раунд переговоров двух конфликтующих стран. Пока заметного прогресса нет, и военная спецоперация продолжается.

Однако сам факт продолжения попыток разрешить ситуацию способствует некоторому ослаблению общей напряженности и беспокойства по поводу перебоев в мировой цепочке поставок энергоносителей.

Еще одним драйвером, который давит на Brent, является Китай, где фиксируются рекордные с начала пандемии случаи заражения коронавирусом, вынуждающие власти вводит ограничения в отдельных провинциях и городах.

Это в свою очередь грозит сокращением спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти.

Фиксация прибыли набирает обороты, сопровождаясь подтверждением локального разворота на перегретом рынке, который уже почти неделю снимает перекупленность.

С 7 марта Brent подешевела уже почти на 25%, и если трехзначная цифра в ближайшее время не выстоит, следует ожидать дальнейших продаж.», — считает эксперт.

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