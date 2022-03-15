Москва, 15 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможности выхода РФ из Совета Европы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счет. Когда позиция будет окончательно сформулирована, тем более, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно, президент сообщит об этом, или мы сообщим вам точку зрения президента», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, на ближайшее голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет вынесен «проект мнения», в котором содержится призыв исключить Россию из Совета Европы, следует из опубликованного в ночь на 15 марта документа, подготовленного комитетом по политическим делам и демократии ПАСЕ.