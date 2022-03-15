Псков, 15 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали ни одного случая смерти от COVID-19. Об этом 15 марта сообщили в региональном оперштабе. При этом сутками ранее от ковида в регионе скончались четыре человека.

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Число госпитализаций людей с ковидом в стационары региона, по данным федеральной статистики на 15 марта, за сутки составило 37 случаев. Это на 27 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

В Псковской области за сутки выявили 250 случаев заражения коронавирусом. Такой показатель почти в 2,5 раза превысил отметку прошлых суток. Только в Пскове зафиксировали 72 новых заболевания ковидом. После сокращения статистики заражений в регионе отметился резкий рост.

За минувшие сутки 1206 человек выписаны по выздоровлению от COVID-19, что на 57 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Несмотря на небольшое сокращение, статистика этого показателя удерживает высокие отметки.

С начала пандемии в Псковской области обнаружили 104 340 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 1655 человек, а переболели 95 706 пациентов.