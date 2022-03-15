Ульджин, Южная Корея, 15 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 15 марта с жителями районов, пострадавших от сильного лесного пожара. Об этом сообщает Yonhap News.

(сс) 고려 Юн Сок Ёль (слева)

В ходе встречи с пострадавшими, Юн Сок Ёль пообещал оказать поддержку в восстановлении уничтоженных домов, как только новая администрация приступит к работе.

Напомним, что пожар начался 4 марта возле горы в округе города Ульджин провинции Кёнсан-Пукто и распространился на север до города Самчхок провинции Канвондо из-за сильного ветра и сухой погоды.

Огонь удалось ликвидировать спустя 213 часов, однако огонь сжег 24,9 тыс. га леса, более 640 объектов, в том числе 319 домов.