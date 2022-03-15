Москва, 15 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Россия и Иран готовят документы, которые должны зафиксировать высокое качество партнёрства между двумя странами. Об этом 15 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр отметил, что Россия ценит объективную позицию Ирана по событиям на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник иранской спецслужбы «Кодс» — подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, генерал Исмаил Гаани посетил Багдад с негласным визитом.