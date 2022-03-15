Брянск, , 12:20 — REGNUM В получении крупной взятки подозревают старшего инспектора таможенного поста МАПП «Троебортное» Брянской таможни. За 400 тысяч рублей он обещал устроить на работу в ведомство знакомую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе СУ СК по региону.

Таможня

По данным следствия, в период с августа 2021 года по январь 2022 года сотрудник таможни в селе Литовня Навлинского района Брянской области получил от женщины 300 тысяч рублей, являвшихся частью взятки в размере 400 тысяч рублей, и сельскохозяйственную продукцию на общую сумму около 79 тысяч рублей. Всё это должно было помочь трудоустроить в таможню дочь его знакомой.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Таможеннику предъявлено обвинение, по ходатайству следствия он заключён под стражу.