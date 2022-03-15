Самара, 15 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Никакого торможения в реализации национальных проектов в Самарской области быть не должно. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на оперативном совещании в правительстве региона.

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Участники совещания рассмотрели вопросы исполнения целевых показателей национальных проектов.

Кудряшов поручил чиновникам ускорить подготовку проектно-сметной документации, заключение контрактов и прохождение экспертизы по капитальным объектам, которые намерены возвести в регионе в рамках реализации национальных проектов.

«Никакого торможения в реализации национальных проектов быть не должно. Мы должны организовать размещение государственного муниципального заказа в запланированном объеме. Прошу министерства ускорить эту работу. Там, где есть объекты капитального строительства, прошу обеспечить выход на торги с учетом новых смет, которые должны пройти повторную экспертизу», — приводит пресс-служба его слова.

Председатель областного правительства отметил, что готовится к подписанию постановление правительства региона, которое значительно упрощает работу по господрядам: эта мера призвана значительно ускорить и упростить работу по исполнению государственных контрактов в условиях введения западных санкций.

«Готовится к подписанию постановление правительства Самарской области о порядке заключения контрактов с единственным поставщиком. Федеральное Правительство дало нам право принимать такие решения. Мы совершенно точно не будет этим правом злоупотреблять. Все решения о заключении контракта с единственным поставщиком будут приниматься либо на основании обсуждения на заседании правительства, либо на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики», — сообщил Кудряшов.

Сообщается, что эту норму можно будет применять в отношении контрактов по приобретению квартир для детей-сирот, организации питания в школах, закупки медоборудования.