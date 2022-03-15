Томск, 15 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций представил свыше 200 разработок в рамках импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

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В числе предложений — технологии производства лекарств и медоборудования, малогабаритные бетатроны для неразрушающего контроля, СВЧ-аппаратура для телекоммуникаций и приборостроения, ультразвуковые метеостанции, приборы и оборудование.

Разработки рассмотрят в администрации региона совместно с представителями федеральных Министерства науки и высшего образования и Минпромторга. По словам губернатора Сергея Жвачкина, больше всего предложений поступило от Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

«Большинство новых предложений томских ученых — это практически готовые технологии. И задача власти, ректоров, руководителей академических институтов, производственников — довести их до ума и в кратчайшие сроки поставить на конвейер», — отметил он.