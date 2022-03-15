Абакан, 15 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 69 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 41 ковид-пациенту. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 85 668 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82 634 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 251 фамилией.

По данным республиканского оперштаба, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 31 858 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в республике был подтверждён 71 случай заражения, выздоровели 11 человек.