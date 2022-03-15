Чебоксары, 15 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Чувашии практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом значительно возросло количество госпитализаций и зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В маске

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По информации на 15 марта, в Чувашии всего официально выявлено 75 486 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки (14 марта) подтверждено 119 случаев инфицирования (13 марта — 117).

Переболели ковидом в Чувашии 54 448 жителей, что составляет 72,12% от числа заразившихся. Из них за последние сутки выписаны 104 пациента.

В то же время 14 марта в республике в ковидные стационары направлены 67 больных, что почти в четыре раза больше, чем было госпитализировано 13 марта.

Жертвами пандемии в Чувашии стали ещё ковидных больных. Всего скончались 4498 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах возвращается в плановый режим работы Вторая городская больница, где оказывают помощь по профилям «Гинекология», «Терапия», «Хирургия», «Кардиология» и «Неврология».