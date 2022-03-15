Москва, 15 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Сбережения, накопленные в прошлом высокообеспеченными гражданами России, начинают возвращаться в РФ и превращаются в организованные (акции, облигации, депозитные счета) и товарные формы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

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«Нужно учитывать сразу несколько тенденций, — сказала она. — Во-первых, в последние годы сама возможность создавать сбережения российскими домохозяйствами резко снизилась. Доля сбережений жителей РФ в располагаемом доходе находилась на критически минимальном уровне — 3% в 2020—2021 годы (против 25% к моменту распада СССР). Это предопределяет рост склонности российских домохозяйств к сбережениям. Во-вторых, наиболее состоятельные жители РФ предпочитали сберегать в иностранных активах. До 10% средств размещалось в зарубежных банках; 30% составляли портфельные сбережения за рубежом и еще 20% были связаны с приобретением там собственности. Однако угрозы жесточайших санкций по заморозке всех активов жителей РФ за рубежом на фоне амнистии капиталов в российской экономике провоцируют приток национальных сбережений в РФ».

Таким образом, как пояснила Литвин, сбережения, накопленные высокообеспеченными гражданами России в прошлом, начинают возвращаться в страну и трансформироваться в организованные (акции, облигации, депозитные счета) и товарные формы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Литвин рассказала о том, как ЦБ РФ смог остановить отток средств населения из банковской системы.