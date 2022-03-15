Владивосток, 15 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. С регионов Дальнего Востока не наблюдается массового вывоза рыбы на экспорт из-за падения курса рубля и снижения поставок на внутреннем рынке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приморском управлении Росрыболовства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

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Загрузка холодильников в Приморском крае стабильна и в последние дни немного увеличилась. Так на 31 января она составляла 65,3%, на 5 марта — 60%, а на 14 марта 61,2%.

«Массовой выгрузки рыбной продукции из холодильников нет. Напротив, согласно последним данным на 14 марта, общая загрузка рыбных терминалов даже немного увеличилась», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из магазинов Якутска горожане обнаружили консервы из сайры стоимостью от 262 до 434 рублей. Люди шокированы тем, что цены на этот вид продуктов выросли в несколько раз. Фото ценников опубликовано в соцсетях.