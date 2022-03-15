Саратов, 15 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Саратовской области с признаками COVID-19 за сутки госпитализировали 174 пациента, выписали по выздоровлении 2445 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 15 марта выздоровели 202 544 пациента. С начала пандемии подтвердили 229 810 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1081 — новый. Среди общего количества заболевших за прошлый день 254 человека — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1417 пациентов, на амбулаторном — 21 508.

За сутки умерли семь носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5758 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для людей, прошедших вакцинацию, маски можно было отменить и раньше.

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