Красноярцам советуют «не набирать лишнего» в магазинах
Красноярск, 15 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Роспотребнадзор по Красноярскому краю дал жителям региона рекомендации, которые необходимо учесть при хранении продуктов питания.
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Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении ведомства, главным врагом при хранении соли и сахара является влага. Мешки с сахаром нельзя ставить на пол, соль лучше пересыпать в герметичные ёмкости.
Растительное масло, кроме льняного, не стоит хранить в холодильнике. Эту продукцию можно оставлять при комнатной температуре или чуть ниже, в тёмном помещении.
Макаронные изделия и крупы стоит хранить в тёмном сухом месте. Мука хранится в герметичных контейнерах.
Что касается чая, дольше хранится чёрный крупнолистовой. Чем меньше измельчены чайные листья, тем короче срок хранения. Дольше сохраняет аромат кофе в зёрнах. Его можно хранить в вакуумной фольгированной упаковке в сухом и прохладном месте.
Специалисты Роспотребнадзора советуют красноярцам изучать информацию о сроках хранения продуктов питания на упаковках, регулярно проверять свои запасы.
«Старайтесь объективно оценивать свои нужды и не набирать лишнего», — подытожили в ведомстве.
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