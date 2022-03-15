Красноярск, 15 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Роспотребнадзор по Красноярскому краю дал жителям региона рекомендации, которые необходимо учесть при хранении продуктов питания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении ведомства, главным врагом при хранении соли и сахара является влага. Мешки с сахаром нельзя ставить на пол, соль лучше пересыпать в герметичные ёмкости.

Растительное масло, кроме льняного, не стоит хранить в холодильнике. Эту продукцию можно оставлять при комнатной температуре или чуть ниже, в тёмном помещении.

Макаронные изделия и крупы стоит хранить в тёмном сухом месте. Мука хранится в герметичных контейнерах.

Что касается чая, дольше хранится чёрный крупнолистовой. Чем меньше измельчены чайные листья, тем короче срок хранения. Дольше сохраняет аромат кофе в зёрнах. Его можно хранить в вакуумной фольгированной упаковке в сухом и прохладном месте.

Специалисты Роспотребнадзора советуют красноярцам изучать информацию о сроках хранения продуктов питания на упаковках, регулярно проверять свои запасы.

«Старайтесь объективно оценивать свои нужды и не набирать лишнего», — подытожили в ведомстве.

Читайте также: Красноярский губернатор поручил «жёстко пресекать» необоснованный рост цен