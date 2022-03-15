Великий Новгород, 15 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в медицинские учреждения Новгородской области доставили 78 человек с ковидным диагнозом. Об этом 15 марта сообщили в федеральном оперштабе. Такой показатель госпитализации — в 15,6 раза больше, чем сутками ранее, когда в больницы доставили всего пять пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за сутки выявили 131 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая меньше, чем за предыдущие сутки. Медленно, но верно статистика заражений в области идёт на спад.

Смертность от ковида, как основной причины, достигла в регионе минимальной отметки. Уже третьи сутки подряд в Новгородской области не зарегистрирован ни один случай смерти от COVID-19.

При этом по выздоровлению за сутки выписаны 965 человек, что на 47 пациентов больше, чем сутками ранее. Несмотря на спад заражаемости, статистика выздоровлений продолжает фиксировать высокие показатели.

За всё время действия пандемии в Новгородской области обнаружили 95 608 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за этот промежуток времени скончались 973 человека, а переболели 89 647 пациентов.