Ульяновск, 15 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области приостанавливают работу заводы четырёх иностранных предприятий, но ни одно из них не сокращает персонал и продолжит выплату зарплаты. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73» по итогам заседания штаба по развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Отмечается, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских находится «в постоянном диалоге с руководством предприятий, созданных с участием иностранного капитала» на территории региона. Основной темой обсуждения является поддержка и защита сотрудников в условиях санкционного давления.

«К сожалению, на сегодняшний день вынуждены приостановить работу заводы компаний Bridgestone, DMG MORI, Hempel, Nemak. Ни одно из них не сокращает сотрудников, продолжает выплаты зарплаты и сохраняет социальные обязательства. Компании намерены сохранить коллективы в полном объёме», — говорится в сообщении. т

Власти также отмечают, что в то же время возобновляет работу завод турецкой компании «Мартур», находившийся в плановом корпоративном отпуске.

Как сообщало ИА REGNUM, японский концерн Bridgestone производит автомобильные шины. На заводе в Ульяновске, который был построен в сентябре 2016 года, в настоящее время работают около 1 тыс. человек. Станкостроительный завод японско-немецкого концерна DMG Mori построен в Ульяновской области в сентябре 2015 года. Датская компания Hempel в 2016 году запустила в Ульяновской области производство лакокрасочных противокоррозионных покрытий. Nemak (Мексика, производство автокомпонентов) с сентября 2015 года выпускает на предприятии в Ульяновске головки и блоки цилиндров двигателей.