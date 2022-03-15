Уфа, 15 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Штаб по обеспечению кибербезопасности появился в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы республики 15 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Киберпреступность

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Штаб был образован для обеспечения информационной безопасности, координации работы и организации функционирования системы отчетности по инцидентам с области кибербезопасности в Башкирии.

Руководителем штаба является глава республики Радий Хабиров.

Первому заместителю премьер-министра правительства Башкирии — министру экономического развития и инвестиционной политики региона Рустаму Муратову поручено координировать вопросы обеспечения кибербезопасности Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сайт администрации Уфы подвергся атаке хакеров.