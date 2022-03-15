Биробиджан, 15 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Предприниматели Еврейской автономии жалуются на проблемы с вагонами под загрузку и рост транспортных расходов. Об этом они сообщили на совещании губернатору региона Ростиславу Гольдштейну, написал 15 марта телеграм-канал правительства ЕАО.

Зимин Василий Полувагон РЖД

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Вагоны ждут по три-четыре недели, и это создаёт сложности с отгрузкой товаров и доставкой их в регион. Эту проблему и удорожание перевозок руководители торговых сетей Еврейской автономии назвали основной.

Заниматься её решением будет специально созданный штаб, задача которого — обеспечить развитие экономики в условиях санкций. Власти региона обещают оперативно мониторить эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, трансграничный мост из Еврейской автономии в Китай (Нижнеленинское — Тунцзян) позволит компенсировать дефицит строительных материалов, который может возникнуть из-за санкций в отношении России, заявил глава департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимир Петренко. По его словам, важную роль в решении этой проблемы сыграет расположение региона рядом с Китаем.