Ижевск, 15 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. По итогам 2021 года на недружественные страны приходилось около 16% экспортных поставок предприятий Удмуртии, оставшиеся 84% продолжают работать. Об этом заявил первый зампред правительства республики Константин Сунцов.

Экспорт

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Компании Удмуртии, которые экспортировали продукцию в США страны ЕС, планируют переориентироваться на другие рынки.

«Наша задача поддержать всех экспортеров. Мы смотрим в сторону Азии», — цитирует первого вице-премьера«Коммерсантъ-Ижевск». Сунцов подчеркнул, что в первую очередь именно этим 16% помогают. При этом, кроме экспорта, многие местные производители торговали через маркетплейсы, сейчас они так же переориентируются на Alibaba и другие площадки.

Однако ряд компаний продолжает экспортировать продукцию в Европу, получая оплату от европейских контрагентов через банки, которые не попали под санкции.

При этом сроки доставки увеличились, поскольку они идут не напрямую, а через третьи страны.

«Сейчас крупными хабами будут Казахстан и Турция, все идет через них. Так делают экспортеры, наши импортеры, инвесторы, потому что часть оборудования может быть европейского производства», — заключил Сунцов.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2021 года объем экспорта компаний Удмуртии составил 600 млн долларов США, что на 102 млн долларов больше показателя предыдущего года. Таким образом, в течение года, объем экспорта вырос почти на 20,5%.

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