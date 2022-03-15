Ростов-на-Дону, 15 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону доступно более 17 тыс. вакансий вакансий в разных отраслях, включая обрабатывающие производства, а также транспортную сферу, торговлю, строительство. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

«Благодаря проведенной работе, с начала года нам удалось снизить число безработных в Ростове практически вдвое», — отметил он.

Также, по словам Логвиненко, индивидуальные предприниматели об изменениях в кадровой политике пока не заявляли. Торговые компании, а также сети ресторанов быстрого питания с иностранным участием не планируют увольнение сотрудников. Предприятия намерены сохранить все социальные льготы и гарантии для работников.

ИА REGNUM сообщало, что численность безработных граждан в Ростовской области составляет около 14 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,7%. В настоящее время региональный банк вакансий содержит более 55 тыс. рабочих мест.