Тбилиси, 15 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Посол Украины в Грузии Игорь Долгов, которого ранее отозвали из Тбилиси, всё ещё находится в грузинской столице. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Журналисты заняли на видео, как представитель украинского ведомства входит в резиденцию своего посольства. Он отказался отвечать на вопросы журналистов, почему продолжает находиться в Тбилиси.

«Это частный дом. Пожалуйста, прочитайте Венскую конвенцию и соблюдайте правила. Иначе я вызову полицию», — заявил посол.

Позже он ответил на запрос, что устроит пресс-конференцию для прессы, на которой сделает заявление.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 марта заявил, что отзывает посла из Грузии из-за того, что Тбилиси не поддержал антироссийские санкции. Грузинская сторона симметрично ответила Украине.