Брюссель, 15 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Новый пакет санкций Евросоюза против России будет принят утром 15 марта, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Новый пакет санкций будет одобрен сегодня (15 марта) утром. Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза. Это историческое решение», — сказал Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, ограничительными мерами будет затронута большая часть финансовой системы России, также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши из РФ.