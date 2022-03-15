Москва, 15 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. По итогам дня14 марта нефть марки Brent подешевела на 5,73%, до $105,95 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Нисходящая динамика усилилась на фоне поступления позитивных сигналов от представителей России и Украины, дающими надежду на деэскалацию конфликта. Инвесторы восприняли их как снижение риска перебоев в поставках российского сырья на мировой рынок.

Сегодня, 15 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 3%, до $102,36 за баррель. Помимо переговоров покупатели находятся под давлением из-за локдаунов в Китае.

С начала 2022 года в стране зарегистрировано больше случаев COVID-19, чем за весь 2021 год.

Власти Китая 15 марта зарегистрировали 5 370 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что примерно в 2,3 раза превышает показатель днем ранее.

Ученые говорят, что вспышка вызвана дошедшим до страны омикрон-штаммом. На сегодня ожидаем торговлю в ценовом диапазоне $100 — 107.

Мировые цены на нефть сегодня утром падают примерно на 4,5%, в то время как на рынки вернулись риски снижения спроса на нефть в свете распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упали на 4,66%, до $101,92 за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 4,57%, до $98,30 за баррель.

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