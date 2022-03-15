Ташкент, 15 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам устойчивого развития экономики и трансформации государственных предприятий. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«На совещании проанализированы ожидаемые результаты в экономике по итогам первого квартала текущего года. Особое внимание уделено введению в строй новых предприятий и созданию рабочих мест, увеличению доходов и социальной поддержке населения», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что хокимам (губернаторам) и руководителям отраслей дано указание не допускать продвижения экономически необоснованных проектов.

Также, поставлена задача усилить контроль за реализацией социально-экономических программ и изучить соответствие инвестиционных проектов критериям рыночной экономики.