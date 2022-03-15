Москва, 15 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Размер внешнего суверенного долга РФ, как и внутреннего, по всем критериям очень мал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил профессор финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Борис Рубцов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Запад хочет организовать в России искусственный дефолт.

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«Дефолт — неисполнение обязательств по обслуживанию долга. В данном случае речь идет об обслуживании внешнего суверенного долга РФ, представленного в основном суверенными еврооблигациями, выпущенными министерством финансов РФ, — сказал Рубцов. — Общий размер этого долга невелик: 59,7 млрд долларов на 1 января 2022 года. Из них еврооблигации — 39 млрд. В 2022 году предстоят выплаты в погашение еврооблигационного займа на сумму 2 млрд долларов плюс проценты за последний год, в 2023 — 3 млрд плюс проценты».

Как пояснил профессор, это очень небольшие цифры, и даже с учетом заморозки резервов в долларах и евро у Банка России имеются средства для выплаты этих долгов.

«Однако проблема может возникнуть в связи с невозможностью совершить платеж валюте в силу именно санкций в отношении Банка России, — уточнил Рубцов. — По словам Силуанова, согласно эмиссионным документам существует возможность совершить погашение в рублях по рыночному курсу. Будет ли это считаться дефолтом, зависит уже от позиции сторон. Скорее всего, такие вопросы будут решаться в судебном порядке в международном суде. Быстро такие дела не рассматриваются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал отставки главы Минфина Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.