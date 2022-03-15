Горно-Алтайск, 15 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшую неделю зарегистрировано 455 новых случаев заражения коронавирусом, что на 57,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Николай Михальченко ИА REGNUM Церемония бракосочетания в ЗАГСе Южно-Сахалинска

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В связи со стабилизацией эпидобстановки, оперштабом принято решение отменить ряд коронавирусных ограничений.

«МФЦ и ЗАГС переходят к работе в штатном режиме… Отменяется рекомендация по самоизоляции для жителей старше 60 лет, а также рекомендация о переводе на дистанционный режим работы части сотрудников», — отметили в правительстве.

При этом в республике сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия. Кроме того, вернувшиеся из-за границы граждане всё ещё обязаны размещать данные на портале Госуслуг.